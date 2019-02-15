Atıklar 7 merkezde toplanacak

Vatandaşın evde ayrıştırdığı atıklar bu merkezlerde toplanarak Sıfır Atık Projesi’nin geliştirilmesine katkıda bulunulacak. Atapark, Emrah, Aşağı Eğlence, Şefkat, Gazino ve Aktepe mahalleleri ile ile Kalaba Kent Meydanı’na kurulan Atık Toplama Merkezleri halkın kolay ulaşabileceği şekilde konumlandırıldı. Ayrıca Atık Geçici Depolama Alanı ve organik atıkları doğayla buluşturacak Kompost Ünitesi’nin yapımı da bitme aşamasına geldi.