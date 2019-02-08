ATO Başkanı Baran bankalardan destek istedi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sanayi Odası (ASO) ve Ticaret Borsası’nın (ATB) katılımıyla düzenlenen ‘Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’nı değerlendirdi. Baran, 10 ilin ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarından yönetim kurulu ve meclis başkanı başta olmak üzere yaklaşık 800 reel sektör temsilcisinin ve 12 bankanın genel müdürlerinin buluştuğunu belirterek, “Reel sektörün faaliyetlerini sürdürmek için desteğine ihtiyaç duyduğu finans sektörüyle karşılıklı bir araya gelmesi ve sorunlarını ilk elden dile getirmesi açısından çok faydalı bir buluşma oldu” ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ

Ankara Odaları olarak ev sahipliğini yaptıkları toplantıda üyelerle banka yöneticilerinin bir araya gelmesi için ayrı görüşme salonları hazırladıklarını belirten Baran, “Toplantı odalarında üyelerimiz, banka yöneticileri ve yanlarında katılımcı illerin ve ticari şubelerinin yöneticileri olmak üzere yaklaşık 10’ar kişilik ekipleriyle görüşme yaparak sorunlarını aktarıp, çözüm önerilerini konuştular. Hepimiz aynı gemideyiz. İki kesimin de faaliyetlerini istikrarlı bir biçimde sürdürmesinin sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor” dedi. Buluşma için TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın’a teşekkür eden Baran, “Reel sektör ile finans sektörü arasında birbirini çok yakından etkileyen bir ilişki mevcut. Biri olmazsa diğerinden bahsetmek mümkün değil. Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle birlikte üretmek, ticaretimizi ve ihracatımızı artırmak istiyoruz. Bu süreçte bizlere gerçekten destek olunmasını bekliyoruz” diye konuştu.