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ATO ile TÜRKSOY güçlerini birleştirdi   

ATO ile  TÜRKSOY, Türk kültür ve mirasını korumak, bilimsel çalışmalar, konferanslar, kongreler, sergiler, yarışmalar, festivaller ve konserler düzenlemek ve ticareti geliştirmek için çalışacak.

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Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Türk kültür ve mirasını korumak, bu alanda ortaklaşa bilimsel çalışmalar, konferanslar, kongreler, sergiler, yarışmalar, festivaller ve konserler düzenlemenin yanı sıra iç ve dış ticareti geliştirmeyi amaçlıyor. ATO Başkanı Baran,  TÜRKSOY’un ortak Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve bu kültürün evrensel manada layık olduğu yerlere ulaşması için önemli faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekti. ATO’nun misyonun içinde Türkiye’nin kültürel değerlerinin iş ve ticaret hayatının merkezine alınmasının olduğunu hatırlatan Baran, “Bu misyon doğrultusunda, yerel ve uluslararası tüm kurumlarla karşılıklı iş birliği ve yardımlaşmayı planlıyoruz” dedi. 

İLK TANIYAN TÜRKİYE OLDU 

Türk Cumhuriyetler bağımsızlıklarına kavuştuklarında ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Baran, Türkiye’nin bölge ülkeleri için önemli bir ortak olduğunu vurguladı. Türk dünyası ile Türkiye’nin ticari ilişkilerine değinen ve bu ilişkilerin geliştirilebileceğine dikkati çeken Baran, “Ticaretle kültürü harmanlamak, kültürel ortaklığın sinerjisini ticarete yansıtmak amacıyla işbirliği yapıyoruz. Ticaret bir uzlaşı kültürüdür. Ticaret sayesinde toplumlar kültürel olarak da birbirlerinden etkilenir, halklar kaynaşır, diyaloglar gelişir. Ticaret, ikili ilişkilere barışa ve birliğe de katkı sağlar” diye konuştu. 

GELECEĞE UMUT VERİYOR 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise, ATO ile başlayan yeni dönemden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaseinov, “ATO ile TÜRKSOY’un kuruluş yıl dönümlerini beraber kutlaması ve iş birliklerini artırmak üzere ortak zeminde buluşması, geleceğe dair umut veriyor. Bu ortaklığın genç kuşaklarımızı ortak değerlerimizin etrafında toplayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Protokolün imzalanmasının ardından, Türk Dünyası Halk Çalgıları eşliğinde Türksoy Gençlik Oda Orkestrası konser verdi. Azerbaycan’dan Nuriyya Huseyinova, Kazakistan’dan Bakzhol Akazhan ve Amina Mashkeyeva, Kırgızistan’dan Saikal Abylkasimova ve Türkiye’den Ahmet Baran’ın solist olarak yer aldığı konser, keyifli anlar yaşattı. 

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