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ATO Kurtuluş Savaşı tarihinin izlerini sürdü

‘Duatepe Yeniden Diriliş’ programı kapsamında 3 bin öğrenciyi Kurtuluş Savaşı’nın önemli noktalarından Polatlı’daki Duatepe’ye gönderen ATO’nun son gezisine yönetim de katıldı. 

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Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için yürüttüğü çalışmaları kültürel faaliyetlerle destekleyen Ticaret Odası (ATO) bu kez Başkent’in Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri ve öneminin idrak edilmesi için çalışmalar yürütüyor. ‘Duatepe Yeniden Diriliş’ programı ile 3 bin öğrenciyi Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği Duatepe’ye göndererek toprakların vatan olma sürecini yerinde öğrenmelerini sağlayan ATO, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri ile bu yılın son ziyaretini yaptı. 

Kurtuluş Savaşı tarihinin izlerini süren ATO Heyeti’nin ilk ziyareti Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi’ne oldu. Heyet, burada Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Gordion hakkında bilgi aldı. Duatepe, Sakarya Zafer Anıtı ve Şehitlik ziyareti yapan ATO Heyeti, Türk Milleti’nin milli mücadele konusundaki kararlılığının sergilendiği kanla sulanmış topraklarda aziz şehitler için saygı duruşunda bulundu. 

MİLLİ HAVAYI TENEFÜS ETTİK 

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ziyaret sırasında milli havayı teneffüs ettiklerini belirterek, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı alanları yakından incelediklerini söyledi. ATO’nun organizasyonuyla bu yıl 3 bin öğrencinin Duatepe’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Aktay, “Milli mücadele sadece savaşla verilmiyor. Bugünün dünyasında savaşlar ekonomi üzerinden yürütülüyor. Bizim geleceğimiz olan gençlerin bu bilince erebilmeleri için atalarının verdiği mücadeleyi kavraması gerekiyor. Gençlerimizin milli ruhu sindirmesi ve bu bilinci oluşturabilmesi için bu toprakları görmesini sağladık. Vatanı için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve rahmetle andık” diye konuştu.      

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