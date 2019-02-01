ATO yaşlıları yalnız bırakmıyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi ile birlikte Seyranbağları Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Baran, Huzurevi Müdürü Nurhan Yeşilyurt’tan, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, komite üyeleri huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını da yaptı. Baran da tek tek sohbet ettiği sakinlere karanfil dağıttı. Toplumların gelişmesinde yaşlıların bilgi birikimi ve deneyimleriyle önemli bir yeri olduğunu belirten ATO Başkanı Başkan Gürsel Baran, “Büyüklerimizi ziyaret etmek ve onların hayır dualarını almaya geldik. Onlarla sohbet etmek, , mutluluklarını görmek çok güzel. Huzurevlerini ziyaret etmek için bayramları ya da özel günleri beklemeye gerek yok” dedi.
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