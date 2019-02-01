ATO yaşlıları yalnız bırakmıyor

Ziyarette, komite üyeleri huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını da yaptı. Baran da tek tek sohbet ettiği sakinlere karanfil dağıttı. Toplumların gelişmesinde yaşlıların bilgi birikimi ve deneyimleriyle önemli bir yeri olduğunu belirten ATO Başkanı Başkan Gürsel Baran, “Büyüklerimizi ziyaret etmek ve onların hayır dualarını almaya geldik. Onlarla sohbet etmek, , mutluluklarını görmek çok güzel. Huzurevlerini ziyaret etmek için bayramları ya da özel günleri beklemeye gerek yok” dedi.