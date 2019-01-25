ATO’dan kongre ve fuar turizmi atağı

THY’nin 60 yıl aradan sonra başlattığı direkt uçuşla Roma’ya giden Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, Türkiye Büyükelçiliği ile İtalya Ticaret Odası Unioncamere’yi ziyaret etti. Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli’yi ziyaretinde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, iki yıldır Ankara’dan yurtdışına direkt uçuşların artırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini anlatarak, Türk Hava Yolları ile Roma’ya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Baran, konuşmasında Ankara Ticaret Odası olarak Başkent’in ekonomik gelişimi için sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara’nın sanayi ve ticaretin yanı sıra kongre, fuar turizmi ve yaşlı, medikal ve termal sağlık turizmiyle de tanınan bir şehir olmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlatan Baran, Başkent’in tüm alanlarda gelişimi için havayolunda aktarmasız ulaşımın önemli olduğuna dikkati çekti. Baran, “Şehrimiz 280 milyar TL’lik bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla üretiyor. Biz bu rakamı ihracat ve turizm gelirlerini artırarak yükseltmek istiyoruz” dedi.

YAŞLANAN AB NUFUSUNA SAĞLIK TURİZMİ

Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ise, Ankara-Roma arasında başlatılan direkt uçuşların çok önemli olduğunu belirterek, Esenboğa’dan önemli destinasyonlara uçuşlar başlatılması için çalışmalar yapan Baran’a teşekkür etti. Esenli, “THY’nin Ankara-Roma seferini kamuoyuna duyurmamız gerekiyor. Sağlık turizmi konusunda yaptığınız çalışmalar çok önemli. AB’nin nüfusu hızla yaşlanıyor. Zamanın öncesinde tedbir alıyor ve bu alanları geliştirmeye çalışıyorsunuz” diye konuştu.

ÇALIŞMA TOPLANTISINDA BULUŞTULAR

Baran ve beraberindeki heyet, daha sonra İtalya’nın Odalar Birliği olarak bilinen Unioncamere’nin Ulusal ve Uluslararası Girişim Projeleri Geliştirme Direktörü Domenico Mauiriello ile Milano Ticaret Odası Baş Stratejist Yöneticisi ve Promos Ajans Başkanı Federico Bega ile bir çalışma toplantısı yaptı. İtalya’nın odalar sisteminin mevcut durumu ile yeniden yapılanma süreci hakkında bilgi verilen toplantıda, Ankara Ticaret Odası ile yürütülecek ortak çalışmalar ele alındı. Başkan Baran, ATO üyelerinin gelişimlerine yönelik sektörel toplantılar yaptıklarını anlattı. İtalyan reel sektörüyle işbirliği yapılabilecek sektörleri belirleyecek bir çalışma yapmayı öneren Baran, İtalya ile Türkiye’nin yıllık 18 milyar doları bulan dış ticaret hacminde Ankara’nın payını artırmayı istediklerini söyledi.

ATO olarak Başkent’te yapımı devam eden Uluslararası Fuar Alanı’nın ortağı olduklarını ve fuar merkezinin yılsonuna kadar tamamlanacağını da belirten Baran, burada ortak organizasyonlara imza atılabileceğini dile getirdi.