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ATO’dan kültürel atak

Ankara Turizm Varlıkları Potansiyeli Değerlendirme Toplantısı, Ticaret Odası Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu’nun organizasyonuyla yapıldı.

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Ankara’nın kültür ve turizm potansiyelinin ele alındığı toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile kamu ve özel sektör müzelerinin müdürleri de katıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran yaptığı konuşmada, Başkent ekonomisinin sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamdaki çalışmaların ilk adımı niteliğindeki ‘yurt dışına doğrudan uçuş’ konusunu sürekli gündem maddesi olarak ele aldıklarını söyledi. Turizm alanında yoğun rekabet bulunduğunu vurgulayan Baran, “Sağlık turizmi kapsamında kente gelerek sağlık hizmeti alanlar, burada zamanını nasıl değerlendireceğini de düşünüyor. Fuar için yer arayanlar, aynı zamanda turistik yerleri de gezmek istiyor, seçim yaparken en kısa sürede ulaşabileceği yeri tercih edebiliyor” dedi.  

BAŞKENT’İN TARİHİ ZENGİNLİĞİ 

Ankara’nın tarihi potansiyeline de dikkati çeken Baran, “Ankara tarihi zenginliğe sahip bir il. Binlerce yıl öncesine dair izleri, tarihi yerlerde ve müzelerde görmek mümkün. Üstü örtülü bir hazine olan Ankara’nın potansiyelinin açığa çıkarılması gerekiyor” dedi. Baran, “Bunu el birliğiyle yapalım. Hep birlikte Ankara’yı hak ettiği yere taşıyalım. Burada yaşayanların bile Ankara’nın tarihi zenginliklerine vakıf olmadığı düşüncesinden hareket ederek, ATO olarak ‘Başkente Bir Gün Yetmez’ adıyla bir organizasyon düzenledik. Ankara için Kapadokya, Konya-Mevlana gibi diğer turistik bölgelerle birlikte turizm paketleri de hazırlanabilir. Biz Ankara’nın gelişimi için çalışmaya kararlıyız” ifadelerini kullandık.    

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