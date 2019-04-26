ATO’nun yeni rotası Uzakdoğu

Ankara’dan yurtdışına direkt uçuşlarda önemli adımlar atan ve son olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yle 12 destinasyona ulaşılmasını sağlayan Ankara Ticaret Odası Başkanı ATO Gürsel Baran, yeni rotalar için çalıştıklarını söyledi. Ankara’dan direk uçuşlar kapsamında son 2 yılda 12 destinasyona ulaştıklarını ifade eden Baran, “Bunlar; Viyana, Paris, Berlin, Frankfurt, Londra, Bakü, Tiflis, Moskova, Cidde ve Medine son 2 yılda çabamızla eklendi. Bunlar asla yeterli değil. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz var. Uçak doluluk oranlarını belirli oranda tuttuğumuz sürece yeni uçuşlara Türk Hava Yolları (THY) destek verecek. Direk uçuşların turizme katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk bırakan Baran ve beraberindeki heyet, Bakü Türk Şehitliği’ni de ziyaret etti.

YIL SONUNA BİTECEK

Baran, yeni hedeflerinin ise Amerika, Çin ve Uzak Doğu’dan bir ülke daha olduğunu belirterek, “Yıl sonuna kadar 3’ünü de tamamlamayı düşünüyoruz. Mayıs ayında netleşmesi planlanıyor. Bugüne kadar talep edilen bütün hatlar açıldı. Uçuşların tamamının doluluk oranında yüzde 75’lere ulaştık. Göreve geldiğimiz 2,5 yıl içinde bizim derdimiz hem Türkiye hem Ankara. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 vizyonu doğrultusunda Ankara’yı nasıl aha iyiye taşırız çalışmamız var. Yeni destinasyonlarla Ankara’nın ticaretinin daha da canlanacağız” ifadelerini kullandı.

TEMASLARDA BULUNDU

THY’nin Ankara-Bakü seferlerinin başlaması dolayısıyla gerçekleşen ilk uçuşa katılan ATO Başkanı Gürsel Baran ve oda yöneticilerinden oluşan heyet, iki başkent arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek için görüşmeler yaptı.

ATO heyeti, ilk olarak Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakan Vekili Niyazi Seferov’u ziyaret etti. Ankara’nın sağlık, fuar ve kongre turizmindeki gelişimi hakkında bilgi veren Baran, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi için Esenboğa Havalimanı’ndan gerçekleşen direkt yurt dışı uçuşların sayısının artması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’ı da ziyaret eden heyet, burada Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycan ve Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın ile bir araya geldi. Görüşmede, ticaretin ve yatırımların karşılıklı artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Heyet son olarak Azerbaycan’ın önde gelen iş örgütlerinden Sahibkarlar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev’i ziyaret etti.

“DİREKT UÇUŞLA YAKINLAŞTIK”

Baran, direkt uçuşla gittikleri Bakü’de, iki ülke ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “İki devletin tek milletini direkt uçuşla yakınlaştırdık. Bu zemin ticari ilişkilerimizi geliştirecek. Azerbaycan’da kendimizi evimizde hissettik” dedi.

Temasları kapsamında iki başkent arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye dönük önerileri dinlediklerini vurgulayan Baran, “Azerbaycan, doğal kaynakları zengin bir ülke. Ekonomilerini ticaret ve sanayide geliştirerek güçlendirmek istiyorlar. Ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için sektörel bazda çalışmalar yapılacak. Doğrudan uçuşlar, Ankara ve Bakü’deki iş insanlarının ilişki kurmasına olumlu katkı sağlayacak” diye konuştu.