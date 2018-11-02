Avcılara özel tasarım bıçak
Ulus’ta Sobacılar Çarşısı’nda el emeği bıçak imal eden İlker Sağol, avcılar için özel tasarımlar yapıyor.
Bıçakların üzerine sanatsal gravürler işleyen Sağol. “Geyik boynuzu, özel kök zeytinler, cevizlerle ilgili çalışmalarım oluyor ve bunlara tek tek yapıyorum” dedi. İki seneden beri av bıçakları ve gravür çalışması yaptığını belirten Sağol, ‘’Yaklaşık 10 yılım bıçakçılık yaparak geçti. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum, güzelleştirmeye çalışıyorum. Talep olmasa da çeşitli gravür çalışmalarım oluyor kendimi geliştirmek amacıyla. Bu işten şu an herhangi bir şey kazanmasam da ilerisi için belki tanınırız veya ‘sanatkar’ derler diye çalışıyoruz” dile konuştu.
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