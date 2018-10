Avrupa'yı beşlediler

Etimesgut Erzurumlu İbrahim Hakkı Ortaokulu, AB Erasmus+ projelerinde çifte zafere imza attı. AB’nin ve ülkemizin desteklediği 2018–2020 yılları arasında yürütülmek üzere iki projesi onaylanan okulun, geçen yıldan da devam eden bir projesi ile üç proje yürütmenin haklı gururu yaşanıyor. Onaylanan projelerinden biri olan ‘Developing And Implementing New Strategies In Maths Connected Curricular Subjects’, 31 bin 513 Euro ile hibelendiridi. Fransa’dan OGEC Collège Sacré-Coeur’’un koordinatörü olduğu projenin diğer ortak ülkeleri ise, Türkiye, İtalya, Estonya ve Yunanistan. Türkiye’nin koordinatörü olduğu ‘Science In Seasons And Seasonal Treasures In Europe’ adlı diğer Erasmus+ KA229 projelerinde ise 41 bin 387 Euro hibe desteği alırdı.

Projenin diğer ortakları ise Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Polonya. Geçen yıldan devam eden ‘Eurosymbols Towards 2020’ isimli projeler kapsamında ise 11-17 Kasım tarihleri arasında İtalya’nın Palermo Kenti’ndeki ‘Istituto Comprensivo Statale ‘Alberico Gentili’de öğretmen ve öğrenciler görev alacak. Erzurumlu İbrahim Hakkı Ortaokulu İngilizce Öğretmeni ve Projeler Koordinatörü Ayhan Yavuz, “2015 yılından beri AB Erasmus+ projelerinin içindeyiz ve başarılı bir şekilde şu ana kadar ikisini tamamladık. Şu anda üç projesi daha yürütmekteyiz ve birinin de koordinatörüyüz” dedi. Okul Müdürü Ergün Bayındır ise, “Onaylanan yeni AB projeleri daha çok sayıda öğretmen ve öğrencimize yurtdışı hareketliliklerine katılma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca 2019 çağrı döneminde ise hibe desteği alamayan diğer dört projemizi düzenleyip tekrar başvuracağız” diye konuştu.