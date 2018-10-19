Avrupa’yı inlettiler

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile 4’üncü sınıfta okuyan kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları Uluslararası Müzik Yarışması: Heirs of Orpheus’ta keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve ikincilik elde etti. Bulgaristan’ın Albena Kenti’nde düzenlenen yarışmada, solo keman dalında Grand Prix Ödülü’nün sahibi olan 10 yaşındaki Nil İpek Şabi, elde ettiği bu başarıyla gelecek yıl Ocak ayında Gürcistan’da düzenlenecek ‘Uluslararası Mozart Müzik Yarışması’na katılım davetiyesi kazandı.

ANNELERİ KEŞFETTİ

Şabi, beden eğitimi öğretmeni annesinin, kendisindeki ritim yeteneğini keşfetmesi üzerine, 4 yaşında piyano öğrendiğini, 5 yaşında ise keman çalmaya başladığını söyledi. Müzik yaşamına keman ile devam eden Şabi, “İleride kemanımla orkestrada baş solist olmak istiyorum. Baş solist olmak istiyorum çünkü kulağımda melodiler uçuşuyor. Bütün konçerto yazan sanatçıları çok seviyor ve dinliyorum ama en sevdiğim kemancı, Itzhak Perlman. Türk kemancı olarak da Suna Kan’ı çok seviyorum” dedi. Şabi, klasik müziğin doğayı ve insanı çok güzel anlattığını, bu yüzden bundan kopamadığını, yolculuklarda ve evde klasik müzik dinlediğini dile getirerek, pop müzik dinlemekten de hoşlandığını ekledi.

HEDEFİ EN İYİ OLMAK

Ailenin diğer bir ferdi olan 9 yaşındaki Kıvanç Arda Şabi de müzik hayatına ablası gibi piyano ile başlayıp, daha sonra keman ve viyolonsel eğitimleri almış. Üç yıldır devam ettiği viyolonsel eğitimine Arthur Rahmatullah ile başladığını belirten Şabi, 2016 yılında Avustralya’nın Melbourne Kenti’ndeki Australian Children’s Orchestra’da (Avustralya Çocuk Orkestrası) çalıp, onur belgesi aldığını dile getirdi. Şabi, “Büyüyünce Türkiye’nin en iyi çellisti olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum” dedi.