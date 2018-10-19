Avukatlar ‘tek çatı’ istiyor  

Özdemir, “Tüm Başkentli’ler açısından şu anda Ankara’da belki de en büyük sorun adliyelerin tek çatı altında toplanmamış olması. Gerçekten bu büyük sorun, şahsi beklenti ve hesaplardan çok daha önemlidir. Bizler, bunun için uzun süreden beri bir çalışma yürütüyoruz. Geldiğimiz noktada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna ile bizleri umutlandıran bir görüşme yaptık. Yapmış olduğumuz görüşmede mevcut Sıhhiye Adliyesi’ne 12 kilometre uzaklıkta bir yer üzerinde görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Özdemir, “Adalet Kampüsü, Ankara Metrosu’nun da içine kadar gidebileceği 980 bin 332 metrekarelik bir alana inşa edilebilecek konumda. Söz konusu yere ayrıca, 5 alternatif yolla gidilebilecek. Tek Adliye Projesi’ni görüştüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mustafa Tuna’ya göstermiş olduğu ilgiden dolayı tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.