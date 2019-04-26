Azık torbasıyla asker uğurlaması

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın memleketi de olan mahallede yıllardır süren gelenek kapsamında, askere gidecek 25 genç için sabah namazından sonra yüzlerce kişinin katılımıyla tören yapıldı. Vatandaşlar, tekbirler eşliğinde mahallenin girişinde toplandı. Daha sonra asker adayları, ilçe sakinleriyle görüşüp büyüklerinin elini öperek helallik istedi. 100 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında mahallelilerin hazırladıkları “azık torbalarını” asker adaylarına verdiği törende, “Vatan sana canım feda”, “En büyük asker bizim asker” sloganları atıldı.