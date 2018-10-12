Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Bakan Yardımcısı Özer, ASOSEM’i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) ve Model Fabrika’nın eğitim ve uygulama merkezini ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖZDEBİR BİLGİ VERDİ   

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Özer’e önce ASO okulları ve eğitim uygulamaları hakkında brifing verildi. ASO Başkanı Özdebir, anaokulu sürecinden başlayarak, meslek yüksekokulu sürecine kadar uzanan yelpazede verilen eğitim çalışmaları ve mesleki eğitime bakışları konusunda bilgi aktardı. Özdebir, öğrencileri mesleki eğitime yönlendirirken uyguladıkları Mesleki Eğitim Beceri Testi (MEBET) hakkında da bilgi verdi. ASO tarafından geliştirilen bu testle çocukların doğru mesleklere yönlendirildiklerini anlatan Özdebir, bunun hem eğitim sürecindeki başarıyı, hem de mezuniyet sonrası yüksek oranda sürdürülebilir istihdamı getirdiğini vurguladı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer daha sonra ASO Başkanı Özdebir’le birlikte, ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile Model Fabrika atölyelerini ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Özer, yaptıkları projelerle ilgili de bilgi aldı.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA