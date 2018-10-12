Bakan Yardımcısı Özer, ASOSEM’i ziyaret etti

ÖZDEBİR BİLGİ VERDİ

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Özer’e önce ASO okulları ve eğitim uygulamaları hakkında brifing verildi. ASO Başkanı Özdebir, anaokulu sürecinden başlayarak, meslek yüksekokulu sürecine kadar uzanan yelpazede verilen eğitim çalışmaları ve mesleki eğitime bakışları konusunda bilgi aktardı. Özdebir, öğrencileri mesleki eğitime yönlendirirken uyguladıkları Mesleki Eğitim Beceri Testi (MEBET) hakkında da bilgi verdi. ASO tarafından geliştirilen bu testle çocukların doğru mesleklere yönlendirildiklerini anlatan Özdebir, bunun hem eğitim sürecindeki başarıyı, hem de mezuniyet sonrası yüksek oranda sürdürülebilir istihdamı getirdiğini vurguladı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer daha sonra ASO Başkanı Özdebir’le birlikte, ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile Model Fabrika atölyelerini ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Özer, yaptıkları projelerle ilgili de bilgi aldı.