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Baraj havzaları koruma altında

ASKİ, Ankara’ya içme suyu temin edilen kaynaklardan Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar’da ‘Baraj Havzalarını Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme’ çalışmaları başlattı.

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Havzalarda koruma ve kullanma dengesini gözeten plan en kısa sürede uygulamaya geçecek. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’e su sağlarken içme suyu kalitesinin korunması işlemine su havzalarından başladıklarını belirterek, “Her baraj havzası farklı özelliklere sahip. Şöyle ki havzaların kirletici yük ve cinsleri her havzada farklı özellikler gösteriyor. Bu nedenle bütün su havzaları için aynı koruma hükümleri uygulanamaz” dedi. 

AYRI PLANLAR HAZIRLANDI 

Tüm barajlarda aynı koruma planı uygulamasının sakıncalarına da değinen Kınacı, bu tür uygulamaların su kalitesini korumada yetersiz kaldığını belirterek, “Havzada yaşayanlara bazen gereğinden fazla yük getirebileceği öngörüsüyle her su kaynağı için ayrı ayrı koruma planı hazırladık. Havza koruma planlarına öncelikli olarak havzanın mevcut durumunu tespit ederek başladık. Barajları besleyen su kaynaklarının üzerindeki çevresel baskılar ve etkiler belirlenerek, analiz ve modelleme çalışmaları sonucunda da mevcut durum ve gelecek projeksiyonu için kirlilik haritaları oluşturacağız. Su kaynaklarının korunması için alınacak tedbirlerin yanı sıra bölgede sosyo-ekonomik değerlendirmeler yapacağız. Havza çevresinde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak da eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.  Başkent’e su sağlayan barajlardan Çamlıdere Baraj ile Gerede Işıklı Regülatörü için koruma planı ve özel hüküm belirleme projesinin daha önce hazırlanarak çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Kınacı, “Aşama aşama gerçekleştirdiğimiz koruma planlarının ikinci adımında Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Baraj Havzaları Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme çalışmalarını başlattık. Üçüncü adım olarak gelecek yılın başında Çubuk-2 ve Kavşakkaya Baraj Havzaları için de bu çalışmaları başlatacağız” dedi. 

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