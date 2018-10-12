Başkan Amca’dan miniklere sürpriz
Altındağ'daki okulları düzenli olarak ziyaret eden Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin bu seferki durağı Güneşevler Kreşi’ydi.
Miniklere sürpriz yapan çocukların Başkan Amca’sı, büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Başkan Tiryaki, çocuklarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Sınıfları tek tek gezen Tiryaki, 3 yaş sınıfı öğrencileriyle sohbet etti. Öğretmenlerden çocukların eğitimiyle ilgili bilgi alan Tiryaki, minik öğrencileri hediyeleriyle sevindirdi. Oyuncaklarını alan miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Başkan Tiryaki “Çocuklarla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Onların yalın ve mutlu dünyasına girmek çok güzel Bu nedenle fırsat buldukça okul ziyaretleri yapıyor, her yaştan Altındağlı çocuğumuz ve gencimizle yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Altındağ’ı onları ve onların geleceğini düşünerek şekillendiriyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.