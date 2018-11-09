Başkan Çetin’den esnafa Türk Bayrağı 

Ziyaretler kapsamında esnafa Türk Bayrağı da hediye eden Başkan Çetin, “Birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan şanlı Türk Bayrağı’mızı esnafımıza hediye ediyoruz. Hemşerilerimizle istişare ederek ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz, birlikte çözüm üretiyoruz” dedi. Düzenli olarak hemşerileri ile bir araya gelen Çetin, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. “Derdimiz gönüllere dokunmak, hayır dua almak, hizmetlerimizle herkesi tebessüm ettirmek” ifadesini kullanan Çetin, “Yeni kurulan iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Birlikte istişare edip, şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz” diye konuştu.