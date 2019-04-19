Başkan Şimşek’in çok özel konukları

Vakıf yöneticileri ve öğrencileri makamında misafir eden Şimşek, ZİÇEV’in eğitim hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Vakfın, zihinsel yetersiz çocukları eğitim hayatının ardından da sahiplendiğini belirten Başkan Şimşek “Gölbaşı’mızın tüm yurda yayılan bir yelpazede hizmet veren ZİÇEV’in kıymetli yöneticileri, eğitmenleri ve öğrencilerinin ziyaretlerinden memnuniyet duydum. Bu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Ramazan Şimşek, vakfı daha önce ziyaret ettiğini ve yapılan eğitim faaliyetlerini yerinde görme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.