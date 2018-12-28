Başkan’dan taraftara jest

Türkiye’nin gökbilim alanında en nitelikli adresi olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ne düzenlenen gezi ile Yeşil-Beyazlılar’a gönül veren taraftarlar uzayın derinliklerine yolculuğa çıktı. Gezide robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi alan taraftar kafilesi, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneme fırsatı buldu.

ZİYARETÇİLERİMİZİ AĞIRLADIK

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ne sadece Mamak’tan değil Ankara dışından da birçok ziyaretçinin geldiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bugün ise bu özel adreste basketbol takımımızın her daim yanında olan taraftarlarımızı ağırladık. Takımımız için verdikleri desteği karşılıksız bırakmayarak onların evren hakkında merak ettikleri birçok soruya cevap bulmalarına, kodlama, robotik, mekanik ve elektronik eğitimlerin nasıl yapıldığını yerinde görmelerine vesile olduk” dedi.