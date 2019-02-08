Başkent Gerede Suyu’na kavuşuyor

Ülkenin kalbi olan Başkent’i bir gün değil, bir saat bile susuz bırakamayacaklarını, bu sebeple 2007 yılında yaşanan kuraklıkta Kesikköprü’den su getirdiklerini anımsatan Aydın, “Ankara’nın uzun vadede içme suyu problemini çözmek için Gerede sistemini devreye alıyoruz. Bu projeyle yıllık 226 milyon metreküp içme suyunu Çamlıdere Barajı’na aktaracağız. Böylece Ankara’nın 2045 yılına kadarki içme suyu problemini çözeceğiz. Proje kapsamında Türkiye’nin 31 bin 592 metrelik 4 buçuk metre çapındaki en uzun tünelinin kazı çalışmalarını tamamladık. İnşallah yakın zamanda su vermeye başlayacağız” diye konuştu. Aydın, Şereflikoçhisar’ın içme suyu problemini çözmek için de Peçenek Barajı’nı inşa ettiklerini hatırlatarak, böylece ilçe merkezinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılandığını vurguladı.

ZIRAİ GELİŞİME DESTEK OLDU

Ankara için çok önemli projelerin hayata geçirildiği belirten Aydın, “Son yıllarda hizmete aldığımız 23 baraj ve 10 göletle özellikle zirai gelişime büyük destek sağladık. İnşa ettiğimiz barajlardan Kalecik Barajı ile 17 bin 440 dekar arazi, Kızılcahamam Doğanözü Barajı ile de 27 bin 770 dekar arazi sulanmaktadır. Başkent’imize 8 baraj ve 3 gölet daha inşa ediyoruz. Bu barajlardan bütün ilçelerimiz nasibini almaktadır. Haymana’da inşa ettiğimiz Sırçasaray Barajı ile 19 bin 450 dekar, Bala’da inşa ettiğimiz Evciler Barajı ile 9 bin 390 dekar verimli araziyi sulayacağız. Son 16 yılda inşa edilen sulama projeleriyle Ankara’da 154 bin 855 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 100 milyon TL zirai gelir artışı sağladık” diye konuştu.