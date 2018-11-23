Başkent kışa hazır

Kar küremeden tuza atma araçlarına, kaldırım üzeri kar temizlemeden dozere kadar her türlü karla mücadele aracının yanı sıra deneyimli personeliyle Başkent’in 25 ilçesi ve mahallelerinde (köy), tek bir vatandaşın bile mağduriyet yaşamaması için gece gündüz hazır bekleyen ekipler, bu yıl da yol ve kaldırımlarını açık tutmak için çalışacak.

YOLLAR KAMERA İLE İZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan tıkalı yolların belirlenebilmesi, tüm yolların gün boyu açık tutulabilmesi ve karla mücadele araçlarının etkin, hızlı bir şekilde yoğun bölgelere yönlendirilebilmesi için hem Güvercinlik’teki hem de Merkez’deki kontrol noktasında 354 kamerayla sürekli izleme yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, “Araçlarımızda bulunan mobil araç takip sistemleriyle, hangi aracın nerede bulunduğunu belirleyebildiğimiz için yoğun olduğu tespit edilen bölgeye en yakın araca telsizle hemen ulaşıp, yönlendirmeyi hızlı bir şekilde yapabiliyoruz” bilgisini verdi.

100 BİN TON TUZ STOĞU VAR

Soğuk kış aylarında, Başkent’i etkisi altına alan kar yağışı ve buzlu yolları açık tutarak, özellikle sürücülerin güvenli sürüş yapabilmesi adına 50 kritik noktada sürekli araç beklettiklerini ifade eden yetkililer, Güvercinlik’te bulunan Fen İşleri Daire Başkanlığı Araç Merkezi’nde de 100 bin ton tuz stokunun bulundurulduğunu söyledi.