Başkent Tiyatrosu kapalı gişe oynuyor 

Sezonun en çok ilgi gören eseri olan ve Üstat Necip Fazıl’ın kitabından uyarlanan ‘Bir Adam Yaratmak’ adlı oyunun Kasım-Aralık ayı biletleri tükendi. Tiyatro salonunu tıklım tıklım dolduran ve yer bulmakta zorlanan Ankaralılar için 2019 Ocak ayı biletleri ise şimdiden satışa sunuldu. Ankara dışından da çok sayıda seyircisi olan Başkent Tiyatrosu’nun oyunlarına bilet almak için sıraya girenler yer bulmakta zorlanıyor. Oyunların takvimi ve bilet durumları hakkında sosyal medya üzerinden anlık bilgilendirme yapılıyor. Başkent Tiyatrosu’nda büyük ilgi gören oyunların listesi şöyle: Kim Demiş Karanlık, Bir Adam Yaratmak, Komşu Köyün Delisi, Malazgirt’ten Afrin’e İstiklal Mücadelesi, Bize Gelen Bizdendir, Vatan İçin, Tiryakigillerdeyiz, Karga Tepesi, Eyvah Kümeste Tilki Var, İkisi Bir Arada, Karagöz Günleri. Tiyatro severler, Başkent Tiyatroları oyunları için biletleri, Kızılay ve Gençlik Parkı gişelerinden ya da internet üzerinden www.biletinial.comadresinden temin edebilir.