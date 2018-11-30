Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Başkent Tiyatrosu kapalı gişe oynuyor 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, birbirinden değerli oyunları sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezonun en çok ilgi gören eseri olan ve Üstat Necip Fazıl’ın kitabından uyarlanan ‘Bir Adam Yaratmak’ adlı oyunun Kasım-Aralık ayı biletleri tükendi. Tiyatro salonunu tıklım tıklım dolduran ve yer bulmakta zorlanan Ankaralılar için 2019 Ocak ayı biletleri ise şimdiden satışa sunuldu. Ankara dışından da çok sayıda seyircisi olan Başkent Tiyatrosu’nun oyunlarına bilet almak için sıraya girenler yer bulmakta zorlanıyor. Oyunların takvimi ve bilet durumları hakkında sosyal medya üzerinden anlık bilgilendirme yapılıyor. Başkent Tiyatrosu’nda büyük ilgi gören oyunların listesi şöyle: Kim Demiş Karanlık, Bir Adam Yaratmak, Komşu Köyün Delisi, Malazgirt’ten Afrin’e İstiklal Mücadelesi, Bize Gelen Bizdendir, Vatan İçin, Tiryakigillerdeyiz, Karga Tepesi, Eyvah Kümeste Tilki Var, İkisi Bir Arada, Karagöz Günleri. Tiyatro severler, Başkent Tiyatroları oyunları için biletleri, Kızılay ve Gençlik Parkı gişelerinden ya da internet üzerinden www.biletinial.comadresinden temin edebilir. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA