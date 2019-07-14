23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Başkent’e dev kültür merkezi

Sincan’da 25 bin 500 metrekare üzerine inşa edilecek dev Kültür ve Kongre Merkezi’nin temeli atıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Merkezde, bir de Millet Kıraathanesi yer alacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sincan Belediyesi tarafından yaptırılacak Kültür ve Kongre Merkezi’nin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle atıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kültür ve Kongre Merkezi’nin, 2 bin 561 kişilik konferans salonuyla Ankara’nın gözde merkezleri arasında yer alacağını söyledi. Ercan, “Merkez tamamlandığında, konser, toplantı, uluslararası seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak. Ankara´nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi´ni inşallah Sincan’ımıza kazandırıyoruz. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkanlar, etüt merkezleri, çalışma alanları ve kütüphanemiz de bulunacak. Sadece Sincan’a değil, Ankara’ya da büyük ve modern bir kültür ve kongre merkezi kazandırmış olacağız” dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Sincan’ın kültür ve sanat alanında örnek gösterilecek ilçelerden biri olduğuna dikkati çekti.

HER KESİME HİZMET SUNACAK 

Bakan Ersoy, “Sincan Kültür ve Kongre Merkezi son derece donanımlı olarak tasarlanmış. Selçuklu mimarisi tarzında tasarıma sahip olacak. 25 bin 500 metre kare kapalı alana sahip bu merkez, her kesime hizmet sunacak. Tamamlandığında inanıyorum ki Sincan’da herkes zamanını kültür ve sanatla geçirecek. Sincan Belediyesi bugüne kadar çok önemli yatırımları hayata geçirdi. Bu kompleks ile de yapılan hizmetlerini taçlandırıyorlar” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından butona basılarak Sincan Kültür ve Kongre Merkezi’nin temeli atıldı. Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2 bin 561 kişilik kongre salonu, sergi ve fuaye alanı, Millet Kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, Güngörmüşler ve Hanımlar Lokali, nikah ve toplantı salonu gibi sosyal donatılar yer alacak. 

Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayınlar imha ediliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Yakalanan tacizci tutuklandı

'Küstahlıklarının bedelini ödemek durumunda kalacaklar'

'Küstahlıklarının bedelini ödemek durumunda kalacaklar'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İsrailli bakandan küstah istek: Tamamını ilhak edelim

İsrailli bakandan küstah istek: Tamamını ilhak edelim

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

Mucize kurtuluş! Araç kafasının üzerinden geçti

Mucize kurtuluş! Araç kafasının üzerinden geçti

İmdadına itfaiye koştu

İmdadına itfaiye koştu
 

POPÜLER HABERLER

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara ikinci el otomobil fiyatlarını yerinde inceledik

Ankara ikinci el otomobil fiyatlarını yerinde inceledik

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA