Başkent’i birlikte yöneteceğiz

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Başkent için açıkladığı projeleri Kayseri’de hayata geçirdiğini hatırlatarak, “Yaptım. Nasıl yapılacağını biliyorum. Yine yaparım” dedi. AK Parti Genel Merkezi’nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşarak projelerini anlatan Özhaseki, “Ankara’yı birlikte yöneteceğiz” diye konuştu. 11 ana başlıkta 111 proje hazırladıklarını ve bunların Başkent için bir ilk olduğunu vurgulayan Özhaseki, insan odaklı bu projelerle Ankara’yı kolay yaşanabilir, keyif alınabilir bir şehir yapacaklarını söyledi. Özhaseki, “Ankara’mızı Başkent’e yakışır bir vaziyette, ticaretinde, sanayisinde ve benzer birçok alanda en önde güreşen ve birinci olan bir kent yapabiliriz” ifadesini kullandı. Şehri ‘ben değil, biz” kültürüyle her kesime sorarak yöneteceklerini dile getiren Özhaseki, “Siyasetin içinde olmam. Sadece hizmetlerimle konuşurum” dedi.

KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Ankara için hazırladığı projelerin birçoğunu Kayseri’deki belediye başkanlığı dönemde hayata geçirdiğini, stat, kayak merkezi, yeşil alanların bunlardan bazıları olduğunu hatırlatan Mehmet Özhaseki, “Ben yaptım. Nasıl yapılacağını biliyorum. Ankara’da da yaparım” diye konuştu. Ankara’nın ulaşımını rahatlatacak projelerini anlatan Özhaseki, mevcut metro hatlarına ilave 60 kilometre civarında yeni hatlar yapılacağını söyledi. Metro istasyonlarına yapılacak olan otoparklarla ‘park et devam et’ sloganıyla şehir içerisine araçla girmenin önüne geçileceğini belirten Özhaseki, Esenboğa, Samsun, İstanbul ve Konya Yolu’nda da kesintisiz ulaşımı sağlayacaklarının altını çizdi.

BİLET FİYATLARI DÜŞÜRÜLECEK

Ankara’da su fiyatlarının indirilmesi konusunda uzun süredir çalışıldığını ifade eden Özhaseki, Gerede suyunun gelmesi ve Kızılırmak suyu projesindeki elektrik giderlerinin bitmesiyle Büyükşehir Belediyesi’nin su fiyatlarında yüzde 30 indirime gittiğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde Gerede suyu da devreye girdikten sonra bir hesap daha yaparız. Ancak şimdilik böyle bir hesap doğru olarak görünüyor” diye konuştu. Kent için ulaşım ücretleriyle de ilgili müjde veren Mehmet Özhaseki, bilet fiyatlarının yarıya inmesi gerektiğini belirterek, “Şu anda 2 buçuk TL civarında tam bilet fiyatı var. Öğrenci ise 1TL 75 Kuruş. Bunu da yarıya düşürmek doğru diye düşünüyorum. İnşallah belediyemiz bugünlerde bir karar alır, bunu da yapar. Çünkü mühür şimdi benim elimde değil. Ben sadece tavsiye edebilirim. Mustafa Bey arkadaşımıza rica edebilirim. İnşallah o da yaparsa bundan büyük bir mutluluk duyarız” dedi.

ANKARAGÜCÜ MÜJDESİ

Şehre 55 bin kişilik bir stat yapacaklarını belirten AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılacak olan projenin 1-2 ay içerisinde temelinin atılacağını açıkladı. Özhaseki, 1 milyar TL proje maliyeti bulunan yeni 19 Mayıs Stadı, Türkiye’nin en güzel stadı olacak” ifadesini kullandı. Özhaseki, Ankaragücü’nün stat sorununun da çözüldüğünü ve ikinci yarının ilk maçının Eryaman Stadı’nda oynanacağının müjdesini verdi.

İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının işten çıkarılacağına yönelik söylentiler konusuna da değinen Özhaseki, “Benim dönemimde hiçbir arkadaşım grev sözünü ağzına almamıştır. Görüşünden dolayı da işinden ayırdığım kimse olmamıştır. Ancak kamu malında gözü olanların gözünün yaşına bakmam” diyerek işten çıkarmanın söz konusu olmayacağını vurguladı.