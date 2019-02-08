'Başkent’in akciğerleri Millet Bahçeleri olacak'

Ankaralıların talepleri ve tespit edilen eksiklikler doğrultusunda ulaşımdan, kültür sanata, sosyal yaşamdan, çevreye, ailelere, kadınlara ve çocuklara kadar ürettiği projeleri 11 ana başlık ve 111 maddede toplayan AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Ö zhaseki, herkesin hayatına bambaşka yenilikler katacak. Özhaseki’nin, en çok değer verdiği projeleri arasında yer alan biri de Millet Bahçeleri. Başkent’in dört bir yanına inşa edilecek 13 Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte, Ankaralılar adeta nefes alacak. Millet Bahçeleri, Ankaralılar’a açık ve kapalı mekanlarda hoşça vakit geçirebilecekleri, yeşillikler içinde aktivite dolu bir yaşam ortamı sunacak.

ONLARCA DEĞİŞİK AKTİVİTE BİRARADA

Başkent’in dört bir tarafında, her vatandaşın kendi mahallesindeki park alanına gider gibi kolaylıkla ulaşabileceği lokasyonlarda bulunacak olan Millet Bahçeleri’nin toplam büyüklüğü ise 13 milyon metrekare olacak. Her birinde ayrı ayrı onlarca ayrı aktivitenin yer alacağı Millet Bahçeleri’nde çocuk oyun alanlarından, bisiklet ve yürüyüş yollarına, spor tesislerinden, özel hobi alanlarına ve Millet Kıraathanesi’ne kadar birçok faaliyet bir arada bulunacak.

ÖZHASEKİ STAR’A ANLATTI

Projelerini Star Gazetesi’ne anlatan Mehmet Özhaseki, AKM, Gölbaşı ve Kanal Ankara Millet Bahçeleri’nin inşa çalışmalarına Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından başlandığını belirterek, “Bu alanların çalışmalarına benim Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğum dönemde başlandı. Şimdi de 10 yer daha belirledik, hepsinin projesi ve yerleri hazır. Gerekli kurumlarla da görüşmeleri yaptım, şu anda hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Yapılacak Millet Bahçeleri sayesinde, şu anda Ankara’da 19 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 50 artacağı bilgisini de veren Özhaseki, “İnsanların, şehir karmaşasından, hafta boyunca koşuşturmasından uzaklaşabilecekleri, çocuklarıyla ve aileleriyle gönül rahatlığıyla eğlenebilecekleri, rahat edebilecekleri, rahatça nefes alacakları mekanlar olacak buralar. Çocuklar oyun alanlarında oynarken, büyükler düzenlenecek konserlerde eğlenecek, atölye çalışmalarında hoşça vakit geçirecek, konferans ve eğitici turlarla bilgilenecek” ifadelerini kullandı.

İÇERİSİNDE YOK YOK

‘Şehrin akciğerleri’ olacak Milet Bahçeleri’nde adeta yok yok… Aynı anda onlarca değişik aktivitenin gerçekleştirilebileceği dev Millet Bahçeleri’nde yer alacak faaliyetlerden bir kısmı şunlar:

- Çocuk oyun alanları