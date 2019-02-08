'Başkent’in akciğerleri Millet Bahçeleri olacak'
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, kuracağı 13 Millet Bahçesi ile Başkentliler’in rahat bir nefes alacağını söyledi. Özhaseki, Millet Bahçeleri’nin yeşil alan miktarının 13 milyon metrekare olduğunu söyledi.
Ankaralıların talepleri ve tespit edilen eksiklikler doğrultusunda ulaşımdan, kültür sanata, sosyal yaşamdan, çevreye, ailelere, kadınlara ve çocuklara kadar ürettiği projeleri 11 ana başlık ve 111 maddede toplayan AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Ö zhaseki, herkesin hayatına bambaşka yenilikler katacak. Özhaseki’nin, en çok değer verdiği projeleri arasında yer alan biri de Millet Bahçeleri. Başkent’in dört bir yanına inşa edilecek 13 Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte, Ankaralılar adeta nefes alacak. Millet Bahçeleri, Ankaralılar’a açık ve kapalı mekanlarda hoşça vakit geçirebilecekleri, yeşillikler içinde aktivite dolu bir yaşam ortamı sunacak.
ONLARCA DEĞİŞİK AKTİVİTE BİRARADA
Başkent’in dört bir tarafında, her vatandaşın kendi mahallesindeki park alanına gider gibi kolaylıkla ulaşabileceği lokasyonlarda bulunacak olan Millet Bahçeleri’nin toplam büyüklüğü ise 13 milyon metrekare olacak. Her birinde ayrı ayrı onlarca ayrı aktivitenin yer alacağı Millet Bahçeleri’nde çocuk oyun alanlarından, bisiklet ve yürüyüş yollarına, spor tesislerinden, özel hobi alanlarına ve Millet Kıraathanesi’ne kadar birçok faaliyet bir arada bulunacak.
ÖZHASEKİ STAR’A ANLATTI
Projelerini Star Gazetesi’ne anlatan Mehmet Özhaseki, AKM, Gölbaşı ve Kanal Ankara Millet Bahçeleri’nin inşa çalışmalarına Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından başlandığını belirterek, “Bu alanların çalışmalarına benim Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğum dönemde başlandı. Şimdi de 10 yer daha belirledik, hepsinin projesi ve yerleri hazır. Gerekli kurumlarla da görüşmeleri yaptım, şu anda hiçbir sıkıntı yok” dedi.
Yapılacak Millet Bahçeleri sayesinde, şu anda Ankara’da 19 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 50 artacağı bilgisini de veren Özhaseki, “İnsanların, şehir karmaşasından, hafta boyunca koşuşturmasından uzaklaşabilecekleri, çocuklarıyla ve aileleriyle gönül rahatlığıyla eğlenebilecekleri, rahat edebilecekleri, rahatça nefes alacakları mekanlar olacak buralar. Çocuklar oyun alanlarında oynarken, büyükler düzenlenecek konserlerde eğlenecek, atölye çalışmalarında hoşça vakit geçirecek, konferans ve eğitici turlarla bilgilenecek” ifadelerini kullandı.
İÇERİSİNDE YOK YOK
‘Şehrin akciğerleri’ olacak Milet Bahçeleri’nde adeta yok yok… Aynı anda onlarca değişik aktivitenin gerçekleştirilebileceği dev Millet Bahçeleri’nde yer alacak faaliyetlerden bir kısmı şunlar:
- Çocuk oyun alanları
- Bisiklet ve yürüyüş yolları
- Spor parkurları
- Gölet
- Özel çiçek ve bitki türlerinden bahçe sergileri
- Millet Kıraathanesi
- Eğitim alanları
- Piknik alanı
- Çadırlı kamp alanı
- Karavanlı park alanı
- Doğal ürün satış yerleri
- Seyir tepeleri
- Su oyunları alanları
- Engelsiz yaşam alanları
- Evcil hayvan barınakları
- Kır kahveleri
- Paintball alanları
- Yeme içme alanları
- Çocuk binicilik kulüpleri
- Buz pistleri
- Konser ve festival alanları
NERELERDE OLACAK?
- Millet Bahçeleri’nin Başkent’te yapılması planlandığı alanlar ise şöyle:
- Dikmen vadisi 4. ve 5. Etap (700 bin metrekare)
- Cebeci (50 bin metrekare)
- Payamlıtepe (2 milyon 700 bin metrekare)
- Çubuk Çayı (400 bin metrekare)
- Karaköy (1 milyon 440 bin metrekare)
- Hacıkadın (1 milyon 480 bin metrekare)
- Yükseltepe (110 bin metrekare)
- Göksu 2. Etap (176 bin metrekare)
- Gazi (1 milyon 300 bin metrekare)
- Polatlı (400 bin metrekare)
- AKM (750 bin metrekare)
- Gölbaşı (750 bin metrekare)
- Kanal Ankara (3 milyon 200 bin metrekare)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.