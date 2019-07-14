Başkent’in içme suyu dünya standartlarında
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, son günlerde Başkent’in içme suyunda bakteri olduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “İçme suyumuzun kalitesi, Türk standartları, Avrupa Birliği standartları ile Dünya Sağlık Örgütü standartlarını çok rahatlıkla sağlıyor” dedi.
“Şehir şebeke suyumuz kaynak suyu kalitesinde, bu konuda iddialıyız” ifadesini kullanan Kınacı, “Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere göre her gün analizler yapılıyor. Bu analiz sonuçları da yine günlük olarak ASKİ’nin web sayfasında yayınlanıyor. Eğer vatandaşın deposu kirli değilse, tesisatlarında bir eskime ya da sızıntı yoksa gönül rahatlığıyla kullanabilirler. O konuda oldukça iddialıyız” diye konuştu.
KIZILIRMAK SUYU DURDURULDU
Ankara’nın içme suyunun kontrolleri konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Kınacı, “Suyun içimi rahat ve damak tadına uygun. Başkentliler’in klor kokusunu hissetmeyeceği biçimde klorlama yapıyoruz. Ara klorlama istasyonları kurduk. Gerekli kalite kontrolünü sürekli olarak yapıyoruz. 8 Mart tarihinden itibaren Kızılırmak’tan su alımını durdurduk. Tamamen barajlarımızda biriken suyu kullanıyoruz. Kısa vadede tekrar Kızılırmak’tan su alma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla su kalitemiz oldukça iyi” ifadelerini kullandı.
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