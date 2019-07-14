Başkent’in içme suyu dünya standartlarında

“Şehir şebeke suyumuz kaynak suyu kalitesinde, bu konuda iddialıyız” ifadesini kullanan Kınacı, “Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere göre her gün analizler yapılıyor. Bu analiz sonuçları da yine günlük olarak ASKİ’nin web sayfasında yayınlanıyor. Eğer vatandaşın deposu kirli değilse, tesisatlarında bir eskime ya da sızıntı yoksa gönül rahatlığıyla kullanabilirler. O konuda oldukça iddialıyız” diye konuştu.

KIZILIRMAK SUYU DURDURULDU

Ankara’nın içme suyunun kontrolleri konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Kınacı, “Suyun içimi rahat ve damak tadına uygun. Başkentliler’in klor kokusunu hissetmeyeceği biçimde klorlama yapıyoruz. Ara klorlama istasyonları kurduk. Gerekli kalite kontrolünü sürekli olarak yapıyoruz. 8 Mart tarihinden itibaren Kızılırmak’tan su alımını durdurduk. Tamamen barajlarımızda biriken suyu kullanıyoruz. Kısa vadede tekrar Kızılırmak’tan su alma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla su kalitemiz oldukça iyi” ifadelerini kullandı.