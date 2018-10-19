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Başkent’te huzurlu dönüşüm

Başkent’in farklı bölgelerinde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi ile Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yılın başından bugüne kadar 2 bin 872 gecekondunun yıkım ve tahliyesini yaptı.

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Kentin içindeki kaçak yapıları, ekonomik ömrünü doldurmuş binaları ve çöküntü alanları bir yandan tahliye eden Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da aşama aşama inşa ettiği modern yaşam alanlarıyla halkın hayatını kolaylaştırıyor. Dönüşüm alanlarındaki gecekonduların yıkımı ve tahliyesi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şubesi Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılıyor.  Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bin 730, Hıdırlıktepe’de 494, Bala’da 91 ve Dikmen 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 407 gecekondu ile farklı alanlarda bulunan metruk yapıların yıkımı ve tahliyesini tamamladı. Yıkım ve tahliyeler sırasında bu güne kadar herhangi sorun yaşanmadı.   

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