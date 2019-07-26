Başkent’te kurban telaşı

Ankara'da kurban telaşı başladı. İlçe belediyeleri modern satış ve kesim yerlerini hazırladı. Satıcılar da bu pazarlarda yerini aldı. Genellikle doğudan gelen kurbanlıklar Ankaralılar’ın beğenisine sunuldu. Kurbanlık fiyatlarının ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 ila 10 civarında arttığı görülüyor. Küçükbaş hayvanlarda kilogram fiyatı 20 ila 23 TL arasında seyrediyor. Büyükbaşlarda ise bu rakam 23 ila 26 TL’yi buluyor. Ortalama fiyatlar ise küçükbaşlar bin ila bin 700 TL civarında. Büyükbaşlarda ise 7 ila 15 bin TL arasında değişiyor. Kurban kesecek Ankaralılar, ilk günden itibaren pazarları dolaşmaya başladı. Fiyatları biraz yüksek bulan Başkentliler, son gün stresini yaşamadan kurbanlıkları almak istediklerini dile getirdi. Ankaralılar’a erkenden kurbanlarını almalarını öneren satıcılar, bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu pazarlarda yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

MODERN TESİSLER

Ankara ilçe belediyeleri de kurbanlık satış ve kesim yerlerinde gerekli tüm önlemleri aldı. Satıcıların ve alıcıların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal alanların bulunduğu pazarlar ve kesim alanları kuran belediyeler, mescitten kafeterya, duşlardan, yemek yerlerine kadar tüm imkanları hizmete sunuyor.

Kurban pazarına gelecek olanlar için de park alanları tahsis edildi. Pazarlarda veteriner hekim görevlendiren belediyeler, kaçan kurbanlığı yakalamak için de timler oluşturdu.

SAHTE PARA UYARISI

Öte yandan yetkililer de dolandırıcılara karşı satıcıları sahte para konusunda uyardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her bayramda olduğu gibi dolandırıcı ve kalpazanlar yine iş başında. Kalabalık pazarlara giden dolandırıcılar sahte paralarla alıveriş yapıyor. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Bayram arifesinde kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimleri sıklaştırılmalı” dedi.