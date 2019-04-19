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Başkent’te Trabzon fırtınası esiyor

Ankara'da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Trabzon Tanıtım Günleri’, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle başladı.

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Açılış törenine katılanlar arasında AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da vardı. Törende konuşan Bakan Turhan, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Bakan Varank ise geleneksel hale getirilen Trabzon Günleri’nin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye’nin diğer şehirlerinde olduğu Trabzon’un kültürü ve değerleri ile gurur duyduklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da ilklerin şehri olan Trabzon’un, düzenlenen bu etkinlikle kültürünü ve değerini tanıtmasının büyük önem taşıdığını belirterek, tüm Ankara halkını etkinliğe davet etti.  

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