Bayat ekmeklerle israfa dikkati çektiler

Ev hanımlarının katıldığı ve ikişer kişiden oluşan gruplar, Profesyonel Aşçılar Derneği’nin usta aşçılarından oluşan jürinin önüne çıktı. Jüri, yapılan yemekleri titizlikle inceleyip sunumdan lezzete kadar birçok konuda değerlendirdi. Yarışmacıların hazırladığı yemekleri tadan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, de “İsrafa dikkat çekmek ve yöresel yemeklerimizi unutturmamak için gayret gösteren bütün kadın kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini burada bir kez daha yaşattık” dedi. Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği (ANPADER) Başkanı Mahmut Dolmacı da bayat ekmeklerin değerlendirilmeleri için bütün belediyelerde ders vermeye hazır olduklarını söyledi.

ÖDÜLÜ YEMEN’E BAĞIŞLADILAR

Yöresel yemeklerde Serpil Mengüç ve Meltem Soyuduru birinci, Havva Çalışkan ve Kamuran Kadıoğlu ikinci, Günhan Özdemir ve Handan Eker ise üçüncü oldu. Birinci çifte bin 500, ikinciye bin, üçüncüye ise 500 TL ödül verildi. Bayat Ekmek Yemek Yarışması’nda ise Şevval Kösek ve Beyhan Kabasakal ile Hafize Köse ve Fatoş Okumuş’un takımı birinciliği paylaşarak 250’şer TL para ödülü kazandı. Serpil Mengüç ve Meltem Soyuduru, para ödülünü Yemen’e bağışladı.