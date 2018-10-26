Baykal Saran Ödülü İsmet Numanoğlu’nun
Türkiye’nin yetiştirdiği tiyatro sanatçılarından Baykal Saran’ın anısına düzenlenen verilen ‘2017-2018 Baykal Saran Tiyatro Sanatçısı Ödülü’nün bu yılki sahibi belli oldu.
Saran Ailesi tarafından bu yıl 12’ncisi dağıtılan ödül, ‘Bankta İki Kişi’ adlı oyunundaki performansıyla Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı İsmet Numanoğlu’na verildi. Yıllarını sanata ve tiyatroya adayan usta oyuncu Numanoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi’nde düzenlenen özel temsilin ardından ödülünü aldı.
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