Beypazarı’na ziyaretçi akını
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 3 günlük tatili ve güneşli havayı fırsat bilen kültür turizmi meraklıları Beypazarı’na akın etti.
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turizmin gözde mekanları arasında bulunan Beypazarı, Ankara’nın yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırladı. Hafta sonu güzel vakit geçirmek adına akla ilk gelen durak olan Beypazarı, doğal zenginliği, tarihi konakları ve yüzyıllar öncesinden bugünlere ulaşan kültürel mirası ile başkentin parlayan yıldızı ve ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor.
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