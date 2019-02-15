Beypazarı’nda öncelik temizlik

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cadde ve sokakları yıkama çalışmalarını trafiği aksatmamak için gece saatlerinde yapıyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranan Beypazarı Belediyesi, böylece sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Önem verdiğimiz konulardan biri de çevre temizliğidir. Daha temiz bir Beypazarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.