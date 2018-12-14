Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Beyza’dan dünya şampiyonluğu sözü

Kick Boks’ta WAKO Büyükler Avrupa Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü sporcusu Beyza Fatma Özkaçar, kupasını ve madalyasını Belediye Başkanı Enver Demirel’e takdim etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Demirel de Özkaçar ve antrenörü Haydar Babacan’ı başarılarından dolayı kutlayarak, “Avrupa şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiniz, İstiklal Marşı’mızı okuttunuz. Etimesgut Belediyesi’nin adını dünyaya duyurdunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Bundan sonra inşallah dünya şampiyonluğu bekliyoruz” dedi. 

YENİ İSİMLER ÇIKARACAĞIZ 

Başkan Demirel, Kick Boks için Atatürk Stadyumu’nda modern salonlar yaptıklarını hatırlatarak, ilçeden daha çok şampiyonlar çıkaracaklarını söyledi. Demirel, şampiyon sporcuyu Özçakar’ı altınla ödüllendirdi. Şampiyon sporcu Beyza Özkaçar da destek ve katkıları için Demirel’e teşekkür etti. Özkaçar, bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Antrenör Haydar Babacan da Başkan Demirel’e Kicks Boks eldiveni giydirdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dayton Anlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 14 Aralık 1995

Dayton Anlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 14 Aralık 1995

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA