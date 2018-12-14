Beyza’dan dünya şampiyonluğu sözü

Başkan Demirel de Özkaçar ve antrenörü Haydar Babacan’ı başarılarından dolayı kutlayarak, “Avrupa şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiniz, İstiklal Marşı’mızı okuttunuz. Etimesgut Belediyesi’nin adını dünyaya duyurdunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Bundan sonra inşallah dünya şampiyonluğu bekliyoruz” dedi.

YENİ İSİMLER ÇIKARACAĞIZ

Başkan Demirel, Kick Boks için Atatürk Stadyumu’nda modern salonlar yaptıklarını hatırlatarak, ilçeden daha çok şampiyonlar çıkaracaklarını söyledi. Demirel, şampiyon sporcuyu Özçakar’ı altınla ödüllendirdi. Şampiyon sporcu Beyza Özkaçar da destek ve katkıları için Demirel’e teşekkür etti. Özkaçar, bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Antrenör Haydar Babacan da Başkan Demirel’e Kicks Boks eldiveni giydirdi.