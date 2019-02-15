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Bilkent Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam 3 bin 623 yatağıyla Avrupa’nın en büyük, dünyanın da tek seferde yapılan üçüncü büyük sağlık kompleksi olan Bilkent Şehir Hastanesi ziyaret etti.

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Koca, ‘’Bilkent Şehir Hastanesi’ni geçen hafta ortası taşımaya, özellikle en yakınındaki Atatürk Eğitim Hastanesi’nden başladık. Hafta sonu da Yüksek İhtisas Hastanesi’ni taşıyarak hasta kabulüne başlamış olduk” dedi. 

8 BRANŞTAN OLUŞUYOR 

Bakan Koca, “Bilkent Şehir Hastanesi toplam 8 branş hastanesinden oluşmakta. Şehir hastanelerinin özellikle bulunduğu bölgenin en son noktada tedavilerin yapıldığı birer sağlık üssü olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda hastanemizde bu bölgede sağlık üssü olarak son noktada hizmet verebilir bir organizasyon yapısıyla hareket ediyor olacak’’ ifadelerini kullandı. Önümüzdeki haftalarda da diğer hastanelerin titizlikle taşınacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastaların son derece memnun olduğunu ve bu sürecin önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte de titizlikle devam ettirileceğini söyleyebilirim’’ dedi. Koca, hastanedeki personel sayısına ilişkin soruya, ‘’Toplam 12 bine yakın kişinin istihdamı söz konusu. 7 bine yakın sağlık personelinin çalıştığı ve toplamda 12 bin kişinin çalışabilir olduğu, günlük 30 bin hastanın gelmesi planlanıyor. Şu an 4 bini geçen poliklinik sayımız oldu’’ yanıtını verdi. 

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