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Bilkent Yolu’nda son dönemeç 

Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmalarda sona yaklaşıldı.

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Yolun hastanenin Aralık ayında yapılacak açılışından önce tamamlanması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bağlantılarla birlikte 29 köprü ve kavşağın yer alacağı Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmalarının etap etap tamamlanacağı belirterek, maliyetin 800 milyon TL’yi bulacağını söyledi.  Tuna, Bilkent Şehir Hastanesi hizmete girmeden önce bölgedeki yolları bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü hastanenin açılmasıyla günlük 100 bin kişi ve 30 bine yakın aracın buraya gelmesi hesaplanıyor. Bu yükü kaldıracak çok kanallı yol projemizin çalışmalarına son sürat devam ediyoruz” dedi.        

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