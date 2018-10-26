Biraz daha dişimizi sıkalım
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, kurda yaşanan krizin 6 ay sürmeyeceğini belirterek, “3 ayda bu kur krizi biter. Panik yapmadan, biraz daha dişimizi sıkmamız lazım” dedi.
Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Antalya’da yapıldı. Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yükselen döviz kurlarının kısa sürede düşeceğini söyledi. Özdebir, “Bu kur krizi 6 ay sürmeyecek, 3 ayda bitecek. Biraz daha dişimizi sıkmamız lazım. Panik yapmamalı” dedi. Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere de mesaj veren Özdebir, “Bu coğrafyada Türkiye kimin yanında yer alırsa onun kefesi ağır basıyor. Özellikle Almanya ve AB ülkeleri bunu çok iyi anlıyor” ifadesini kullandı.
DOĞRU HEDEFE YONLENDİRİLMELİ
Ekonomide uzun vadede yapılması gerekenleri de sıralayan Özdebir, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) uyguladığı ‘Yönlendirici’lik gibi sanayicilerin de doğru hedefe yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özdebir, “Sanayiciler açısından Sanayi Bakanlığı’na önemli işler düşmektedir. Savunma Sanayi Başkanlığı sektörde ciddi başarılar elde etti. Bunun sırrı, hedefler koydu ve firmalar bu hedeflere yönlendirildi. Kaynaklar doğru bir şekilde kullanılarak bu sektörde ciddi mesafeler alındı. Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Sanayideki hacmimiz büyüdü. Bunun için bakanlıkta insanları doğru hedefe yönlendirecek yapının kurulması lazım” diye konuştu. İsrafın önlemleri konusunda da konuşan Özdebir, “Biz her yıl bir Boğaz Köprüsü parasını cep telefonuna verecek kadar zengin değiliz. Bu yanlış. Bu hovardalıkla dış etkilerden kurtulmamız mümkün değil” dedi. Devletin sanayiciye olan borcunu ödemesini de isteyen Özdebir, faiz oranlarının da düşürülmesi gerektiğini söyledi.
HÜKÜMETİN UYGULAMALARI OLUMLU
ASO Ekonomi Müşaviri Prof. Dr. Murat Çetinkaya da, ekonominin türbülanstan geçtiğini belirterek, kurda yaşanan artış üzerine hükümetin başlattığı uygulamaların ekonomi çevrelerinde olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Çetinkaya, “Popülist olmayan politikalar ekonomide iyileşmeye yol açtı” dedi. Dövizdeki yükselişin ilişkilerin normalleşmesiyle düşüşe geçtiğini belirten Çetinkaya, “2002-2007’ye tekrar dönebiliriz. Yabancı sermaye tekrar hızlı gelirse dolar 5’in altına iner” dedi. Çetinkaya, kurda yaşanan düşüşün devam etmesi halinde enflasyonun da önümüzdeki dönemde düşüş göstereceğine dikkati çekti.
MOTİVASYONU BOZMAYALIM
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, toplantı sonrasında gazetecilerle gündemi değerlendirdi. Ekonominin yüzde 50’sinin moral motivasyon olduğunu belirten Özdebir, “Moral motivasyonumuzu bozmamamız lazım. Gelecek güzel olacak.
Kıştayız, bahar ve yaz ayları gelecek” diye konuştu. Özdebir, bankaların kredi ihtiyacı olup müracaatta bulunan firmalar yerine krediye ihtiyacı olmayanlara kredi vermesini sert şekilde eleştirerek, “Bu hainliktir” ifadesini kullandı.
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