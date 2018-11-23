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Bu festival güldürüyor 

Türkiye'nin ilk komedi festivali olma özelliğine sahip Ankara Uluslararası Komedi Festivali, katılımcıları kahkahalara boğdu.

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Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen festival kapsamında, oyuncular Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un da yer aldığı ‘Mahşer-i Cümbüş’, Ankaralılar’la buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan ‘Mahşer-i Cümbüş’ ekibinin izleyicilerin seçtiği temalar üzerine kurguladıkları ve seyircinin aktif katılımıyla desteklenen doğaçlama gösterisi beğeni topladı.  Mahşer-i Cümbüş’ün yanı sıra ‘Hatunlar Stand Up’, ‘5 Kafadar’ gibi komedi gruplarının da yer alacağı festival, yarın sona erecek.    

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