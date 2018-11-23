Bu festival güldürüyor
Türkiye'nin ilk komedi festivali olma özelliğine sahip Ankara Uluslararası Komedi Festivali, katılımcıları kahkahalara boğdu.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen festival kapsamında, oyuncular Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un da yer aldığı ‘Mahşer-i Cümbüş’, Ankaralılar’la buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan ‘Mahşer-i Cümbüş’ ekibinin izleyicilerin seçtiği temalar üzerine kurguladıkları ve seyircinin aktif katılımıyla desteklenen doğaçlama gösterisi beğeni topladı. Mahşer-i Cümbüş’ün yanı sıra ‘Hatunlar Stand Up’, ‘5 Kafadar’ gibi komedi gruplarının da yer alacağı festival, yarın sona erecek.
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