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Büyükelçi eşleri Hamamarkası’nda

Altındağ Belediyesi’nin restore ettiği ve çok sayıda kültür ve sanat merkezine etkinliğine ev sahipliği yapan Hamamarkası Bölgesi, Ankara’da görevli büyükelçilerin eşlerini ağırladı.

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Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan büyükelçilerinin eşlerinin yer aldığı heyetin ilk durağı Hamamarkası’ndaki Türk- Rus Dostluk Evi oldu. Büyükelçi eşleri, 2 yıl önce suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Türk-Rus Dostluk Evi önündeki temsili anıtına karanfil bıraktı. Ardından dostluk evini gezen eşler, Türk ve Rus dostluğuna her zaman katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Büyükelçi eşleri, daha sonra yine Altındağ Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan bir başka kültür ve sanat merkezi olan Ankara Mevlevihanesi’ni gezdi., Mevlevihane’ye adeta hayran kalan büyükelçi eşleri, yapının tarihsel süreci hakkında bilgi aldı. St. Petersburg Sanatçılar Birliği’ne üye sanatçılara ait bazı eserlerin mevlevihanede sergilendiğini öğrenen büyükelçi eşleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

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