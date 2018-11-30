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Büyükelçi eşlerinden eğitime katkı kermesi

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği’nin (DMEDD) 27’nci geleneksel kermesi 35 büyükelçiliğin katılımıyla Ankara’da düzenlendi.

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Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Çin, Filistin, Japonya, Kuveyt, İtalya, Azerbaycan, Filipinler, Sri Lanka, Güney Afrika, Slovenya, Slovakya, Sudan ve İrlanda gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 35 yabancı misyon temsilciliği, bir otelde yapılan kermeste stant açarak ürünlerini sergiledi. Kermeste takılar, heykel, biblo, çanta ve kutu gibi hediyelik eşyalar, yiyecek-içecekler, mutfak malzemeleri, halı, tablo, oyuncak bebek ile geleneksel kıyafetler gibi çok geniş yelpazede ürünler sergilendi. Canlı müziğin de yer aldığı kermeste ayrıca, Azerbaycan, KKTC, Filipinler, Irak ve Ukrayna’dan sanatçılar şarkı ve dans gösterileri sundu. DMEDD Başkanı İnci Botsalı, “Biz burada elde edilen bağışlarla 170’e yakın öğrencimizi okutuyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin her tarafında da eğitimle ilgili projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün 169 dış temsilciliğimizden gelen ürünler ve 35 yabancı temsilciliğin katılımıyla Ankara’nın en gözde etkinliklerinden birini düzenliyoruz” dedi. Kermes Komitesi Başkanı Didem Türemen de geçen yıl 3 binden fazla kişinin kermesi ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu sene bu sayının 4 bini aşmasını beklediklerini söyledi. Farklı kültürleri eğitime destek ve yardımlaşma hedefi doğrultusunda bir araya getiren DMEDD kermesinden elde edilecek gelir, DMEDD eğitim fonu, yardım projeleri ve Türkiye’yi tanıtıcı sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılacak.    

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