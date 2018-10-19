Büyükşehir Belediyesi tiyatrocu yetiştirecek

Belediye, tiyatroya ilgi duyan, sahne önünde seyirci olmanın yanı sıra sahne tozu yutmak isteyen her yaştan Ankaralı için kurs açtı. Kurslara katılımda uygulanacak yetenek sınavından başarıyla geçen 17 yaş ve üzeri yetişkinler kukla, karagöz ya da tiyatro eğitimi alacak. 6-15 yaş arası çocuklar için açılan drama ile yetişkinler için açılan tiyatro kurslarına kayıtlar sona erdi. Kukla, Karagöz ve yetişkinlere yönelik drama kurslarına kayıtlar ise devam ediyor. Geleneksel Türk tiyatrosu, oyunculuk, doğaçlama, diksiyon, pantomim, dans ve hareket, beden vücut koordinasyon derslerinin yer aldığı kurslarda, eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Başkent Tiyatroları’na bir adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılabilecek.