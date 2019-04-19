Büyükşehir işçilerine sendika baskısı

AK-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, toplam sayısı 23 bin olan üyelerinden 12 bininin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bugsaş, Belka ve Belko şirketlerinde çalıştığını söyledi. Toruntay, Türk-İş’e bağlı Belediye-İş ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikalarının üyelerine ulaşarak Öz Taşıma İş’ten istifa edip, kendilerine katılmaları için tacizde bulunduklarını dile getirdi.

Mustafa Toruntay, “Kendi iş kolu olmamasına rağmen Belediye-İş Sendikası ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, nereden kimden nasıl bir yetki almışsa kendine iş çıkarıp, üyelerimize istifa etmeleri yönünde çeşitli söylemlerde bulunuyor. Sendikacılık ahlakı bu değil. Bizler Hak-İş’in ilke ve ahlakıyla sendikacılık yapıyoruz. Toplu iş sözleşmesi devam ederken bir iş yerine gidip de diğer bir sendikadan istifa ettirdiğimiz tek işçi yoktur” dedi. Toruntay, “Üyelerimizin yüzde 98’i ilk defa sendikalı olan ve ilk defa toplu sözleşme gören çalışanlardır. Biz oradaki iş yerlerimizde yılbaşında toplu iş sözleşmesi imzaladık. Ortada 3 yıllık bir sözleşme var. Farklı bir iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikanın bizim iş kolumuzdaki iş yerlerine gelip, ‘sizlere daha iyi haklar alacağız’ demelerini doğru bulmuyorum” diye konuştu.

TERCİHE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Daha huzurlu ve verimli bir çalışma ortamını arzuladıklarını belirten Toruntay, Ankara halkının oylarıyla göreve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, işçinin iradesine ve tercihine saygı duyacağına inanıyoruz. Yayımladığı genelgeyle de açıkça ‘işçiler serbesttir, herkes işine baksın, Ankara’ya daha nasıl iyi hizmetler yaparız bunun derdinde olalım’ denilebilecek doğrultuda. Bütün bunlara rağmen, bazı sendikalar her gün üyelerimize mesaj atıyorlar, iş yerlerine gidiyorlar, taciz ediyorlar” ifadelerini kullandı.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ

Toruntay, belediye şirketlerinin tasfiyesinin Başkan Yavaş’ın takdirinde olduğunu ama işçilerin işini kaybetmemesinin kendileri için önem taşıdığını belirterek 3 yıllık toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye yönetimiyle iletişim halinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Toruntay, “Bütün üyelerimiz rahat olsun, yanlarında biz varız. Arkalarında Hak-İş var. Ortaya çıkıp şovmenlik yapan sendikacılara meydanı bırakmayız. Daha çok hizmet etmeye, eskiden olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Önemli olan işimizi doğru yapmamız. İşimizi doğru yaptığımız sürece de bir sorun kalmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.