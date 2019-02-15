Cansuyu’ndan Lübnan’daki mültecilere yardım eli

Cansuyu, bölgede 6 bin kişiye gıda yardımının yanı sıra yatak, 700 yatak ile 600 battaniye dağıtımı yaptı. Ayrıca bu kamplardaki mültecilerin ısınma sorununu çözmek için her biri 20 litreden oluşan 2 bin 40 adet ısınma malzemesi dağıtıldı. Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, “Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde bulunan Arsel Kampları’nda yaklaşık 72 bin Suriyeli mülteci kardeşimiz yaşam mücadelesi veriyor. Nerede gerçek bir muhtaç varsa oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerin desteği ile yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu organizasyona vesile olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.