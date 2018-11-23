Çarkları döndürmeye devam edelim   

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kızılay’da faaliyet yürüten oda üyesi firmaları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Gürsel Baran, Türkiye’nin son dönemde ekonomik saldırılara uğradığını, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığını hatırlattı. Hükümetin, borçların yapılandırılması, KDV ve ÖTV indirimleri gibi adımlarla reel sektörün sırtındaki yükü hafifletmek istediğini belirten Baran, “Asıl önemli nokta, ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir” dedi. ATO yönetimi olarak 157 bin üyenin ekonomik gelişmeler karşısındaki durumunu tespit ettiklerini vurgulayan Baran, bu anketlerin üyelere yönelik çalışmalarda yol gösterici olduğunu söyledi. Baran, ATO meslek komitelerinin 67 başlık altında sektörlerin sorunlarını görüşmek üzere 6 ayda 496 toplantı düzenlediğini belirterek, bu toplantılardan çıkan 802 konuyla ilgili de yönetim olarak kendilerinin çalışma yaptığını dile getirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, her bir konuyla ilgili tespit, sorun ve çözüm önerilerini ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşa ilettiklerinin altını çizdi.

SORUNLARA BİRLİKTE ÇÖZÜM

Hükümetin de reel sektörün sorun ve çözüm önerilerine ilişkin pozitif yaklaşım sergilediğine dikkati çeken Baran, şunları söyledi: “Özel sektör olarak sorunları tespit edip, kamuya aktardık ve birlikte çözüm geliştirdik. Ekonomideki durgunluktan etkilenen beyaz eşya, mobilya, konut ve otomotiv sektörlerinin desteklenmesi, SGK prim borçlarına taksit uygulanması taleplerimiz karşılık buldu. Konkordatonun bir şirketi kurtarırken, başka şirketleri zor durumda bıraktığını anlattık, yeni bir düzenleme için harekete geçildi. ‘İhracat destekleri’ dedik, hemen adım atıldı. Kooperatifleşmenin önemine işaret ettik, bu konuda harekete geçildi. Tüm bu gelişmeler, bizim çalışmalarımızı daha moralli yapmamızı sağlıyor. Reel sektöre yönelik bu yaklaşım için Sayın Başkan’ınız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı’mız Berat Albayrak’a, tüm bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz”