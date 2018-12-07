Çocukların tebessümü büyük ödül kazandırdı   

Çocuk doktoru olduğum için onların yüzündeki gülümsemeler, yazdıkları şiirler, yaptıkları resimler” dedi. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Özen, dünyada nadir görülmesine karşın Türkiye’de sık karşılaşılan hastalıklar üzerine yoğunlaştığını söyledi.

Ödülü, bu hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda aldığını belirten Prof. Özen, “Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı (FMF) ile ilgili çalışmalarım ödüle layık görülmem için bir nedendi. Ülkemizde oldukça sık görülen bu hastalıkta erken teşhis önemli. Bunun yanında bir de vücudumuzdaki damarların kendilerine reaksiyonu ile seyreden vaskülit (damar iltihabı) hastalığına ilişkin çalışmalarımla ödüle layık görüldüm” diye konuştu. Başarıya ulaşmada bir alanda uzmanlaşmanın ve kapsamlı araştırmalar yapmanın önemine değinen Prof. Dr. Seza Özen gençlere bir konuya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.