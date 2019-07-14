Efsane 8 yıl sonra İstanbul yolunda

Yataklı vagon imkanı sunan Efsane Ekspres, artık Marmaray Tüneli’ni de kullanarak Halkalı’ya kadar gidebilecek. Başkent ile Halkalı arasındaki mesafeyi 8 saat 44 dakikada kat edecek Ankara Ekspresi’nin kalkış düdüğü, yıllardır olduğu gibi her gün saat 22.00’de çalacak. Ankara-İstanbul arasındaki seferler, 1 Şubat 2012’de Gebze-Köseköy Yüksek Hızlı Tren hattının inşası sebebiyle kaldırılmıştı.