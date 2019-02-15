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Elvankent'ten müzik ziyafeti

Etimesgut Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla konser veren Elvankent Türk Müziği Korosu Başkentliler’e müzik ziyafeti sundu.

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Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de ilgiyle takip etti. Şef Ferhat Sarmusak’ın yönetimindeki koro, Türk Müziği’nin unutulmaz 21 eserini icra etti. Konser sonunda Koro Şefi Sarmusak, Başkan Demirel’e teşekkür ederek çiçek sundu. Konseri çok beğendiğini belirten Demirel de, ilçedeki koroların Türk Müziği’nin yaşatılmasında, daha çok kişi tarafından sevilip dinlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, “Saz üstatlarımıza, koristlerimize, koro şeflerimize verdikleri konserler için teşekkür ediyorum. Belediye olarak kültürümüze sanatımıza, bizim olana sahip çıkmaya, Türk Müziği’ne verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. Etimesgut’ta her şey daha da güzel olacaktır” dedi. 

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