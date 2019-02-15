EMITT Fuarı'na ATİD damgası

Gerçekleştirilen projeler ve çalışmalarla son birkaç yıldır Ankara’nın turizmde hareketlendiğini anlatan Akman, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Ankara’nın sağlık, termal ve kültür turizminde de Başkent olması gerektiğine işaret eden Akman, ATİD olarak bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

KURUMLAR İŞBİRLİĞİ YAPMALI

Ankara turizminin tanıtımı için fuarlara büyük önem verdiklerini aktaran Akman, son olarak İstanbul’da düzenlenen ve dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldıklarını hatırlattı. EMITT Fuarı’nda Ankara’yı sadece ATİD’in temsil ettiğini ve bu durumun üzücü olduğunu dile getiren Akman, Ankara’nın turizmde atak yapabilmesi için tüm kurumların işbirliği içinde olmasının önemli olduğunu söyledi. Birol Akman, “Ankara’nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için güç birliğine ihtiyacımız var. ATİD olarak Ankara’nın tanıtımı için projeler üretiyor ve çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı ilgili kurum ve kuruşlarla da paylaşıyoruz. Ama tek taraflı çaba yeterli olmuyor. Türkiye ekonomisi için önemli olan turizm sektörü, kent ekonomileri için de önem arz ediyor. Bundan dolayı turizm tanıtım çabaları içinde yerel yönetimler de yer almalı” diye konuştu.