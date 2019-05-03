'En büyük gücümüz gençlerimiz'

Özdebir, yaptığı konuşmada sanayicilerin öğrencilerden neler beklediklerini anlattı. Gençlerin geleceğe iyi hazırlanması gerektiğini dile getiren Özdebir, “Sizler doğru yönlendirilirseniz gelecek daha güzel şekillenir. Bu ülkenin en büyük zenginliği siz gençlersiniz. Sizler toplumun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmesiniz. Bunun içinde iyi bir bilgi gerekiyor. Artık çeşitli iletişim teknikleriyle bilgiye ulaşmak çok kolay. İnternette bir şey aradığınızda her şey önünüze geliyor. Nasıl ki ülkeler arasında rekabet varsa, sizlerin de dünyadaki diğer akranlarınızla aranızda çok ciddi bir rekabet var. Onun içindir ki ne bildiğiniz değil, bildiğinizle ne yaptığınız önemli. Artık insanları değerlendirirken ne bildiğine değil, bildikleri ile neler yapabildiklerine bakılıyor. Dünyadaki rekabet artık buna göre şekilleniyor” diye konuştu.