En ucuz ve en etkili yunus terapi Türkiye'de

50’YE YAKIN HASTALIKTA UYGULANIYOR

Hangi hastalıklarda uygulanıyor?

Otizm, down sendromu, depresyon, nevrotik bozukluklar, beyin travması, beyin paralizi, çocuk cerebral paralizi, çocuk nevrozları ve gecikmiş konuşma gelişimi gibi birçok hastalığın tedavisinde yunus terapi uygulanabilir. Dünyadaki yunus terapi merkezlerinde 50’ye yakın farklı hastalıkta uygulanan yunus terapinin sonuçlarının, pozitif dinamikler gösterdiği ortaya koyuldu. Bu konuda pek çok araştırma, inceleme, bilimsel çalışmalar olduğu gibi en önemli kanıtlar terapi sırasında ve sonrasındaki gözlemler ve engelli çocukların ailelerinin geri bildirimleri, mektup ve raporlarıdır.

Merkezinizin diğerlerinden farkı nedir?

Avrupa’nın tek yüzer açık deniz yunus terapi merkeziyiz. Yunus parkımız, dünyanın birçok ülkesinde bilinmekte ve diğerlerinden farklı bir hizmet sunuyor olması ile farklılığı herkes tarafından kabul edilmektedir.

Yunus terapi pahalı bir uygulama mı?

Yunus terapi hizmetleri dünyada gerçekten çok pahalı olan uygulamalardır. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, dünyada en ucuz ve en etkili terapi ülkemizde uygulanmaktadır. Terapilerimizin başarısı, fiyatların başka ülkelere göre daha uygun olması ve Avrupa’ya yakınlık gibi önemli faktörler nedeniyle uzak ülkelere yönelen engelli çocuk aileleri giderek daha sıklıkla ülkemizi tercih etmeye başladılar.

Sağlık turizmine katkınız büyük o zaman.

Onmega Yunus Terapi Merkezi, her yıl ortalama 24 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçilerin yüzde 80’i yabancı turistlerden oluşurken, merkezimiz ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Parkımızdan faydalanmak isteyen misafirlerimiz, program süresince konaklama, yemek ve diğer hizmetler ile turizmin diğer alanlarını da kullanarak, ülke turizminin gelişmesine de büyük katkı sunuyor.