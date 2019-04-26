En ucuz ve en etkili yunus terapi Türkiye'de
Avrupa’nın tek yüzer açık deniz yunus terapi merkezi olan Onmega Yunus Terapi Merkezi, 2007 yılından bu yana Marmaris’te yerli ve yabancı hastaların tedavisi için hizmet veriyor. Merkez yılda ortalama 24 kişiyi ağırlıyor.
Yunus terapiyi Türkiye’de ilk uygulayan kurum olan Onmega Yunus Terapi Merkezi, 2007 yılından bu yana Marmaris’te hizmet veriyor. Her yıl ortalama 24 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Onmega Yunus Terapi Merkezi Kurucusu Elena Gerasimova, bu yaz sezonunda büyük bir taleple karşılaştıklarını belirterek, “Dünyada en ucuz ve en etkili terapi ülkemizde uygulanıyor” dedi. Merkez hakkında bilgi veren Gerasimova, sorularımızı yanıtladı.
Yunus terapi nedir?
Zihinsel, bedensel ve psişik rahatsızları bulunan hastaların sağlıklarına tekrar kavuşabilmeleri için destekleyici unsur olan yunus terapi ile dünyada başarılı sonuçlar elde ediliyor. Yunuslarla yapılan hayvan-destekli terapi için geliştirilmiş olan yöntemlerin özünü, hastayla özel eğitim almış yunusların birbirleriyle teması oluşturuyor. Hastaya temas eden yunusların yaydığı enerjinin vücuttaki sistemlerin daha iyi çalışmasına destek olduğunu ve insanda korku, stres ve gerginlik hislerinin azaldığı bilim adamları tarafından belirtiliyor.
AVRUPA’NIN TEK AÇIK DENİZ MERKEZİ
Merkez hakkında bilgi verebilir misiniz?
Avrupa’nın tek yüzer açık deniz yunus terapi merkezi olan tesisimiz, 2007 yılından bu yana Marmaris’te hizmet veriyor. Yunus terapiyi Türkiye’de ilk uygulayan kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl ortalama 24 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Ziyaretçilerin yüzde 80’i yabancı turistlerden oluşuyor. Merkezimizde 2 yaşından 50 yaşına kadar olan tüm hastalara yunus terapi uygulanabiliyor. Terapiler, yunus terapist ve bir yunus antrenörünün kontrolü altında gerçekleştiriliyor. Merkezde bulunan 6 yunus ile 10 günlük bir sürede kür programı uyguluyoruz.
Terapiye nasıl karar veriyorsunuz?
Öncelikle, bedensel ve psişik engelin derecesini uzmanlarımız saptıyor. Sonra belirlenen seanslarla terapiye başlıyoruz. Merkezimizdeki terapistler, terapi seanslarını her hastanın bireysel koşullarını göz önünde tutularak adım adım uyarlıyor.
50’YE YAKIN HASTALIKTA UYGULANIYOR
Hangi hastalıklarda uygulanıyor?
Otizm, down sendromu, depresyon, nevrotik bozukluklar, beyin travması, beyin paralizi, çocuk cerebral paralizi, çocuk nevrozları ve gecikmiş konuşma gelişimi gibi birçok hastalığın tedavisinde yunus terapi uygulanabilir. Dünyadaki yunus terapi merkezlerinde 50’ye yakın farklı hastalıkta uygulanan yunus terapinin sonuçlarının, pozitif dinamikler gösterdiği ortaya koyuldu. Bu konuda pek çok araştırma, inceleme, bilimsel çalışmalar olduğu gibi en önemli kanıtlar terapi sırasında ve sonrasındaki gözlemler ve engelli çocukların ailelerinin geri bildirimleri, mektup ve raporlarıdır.
Merkezinizin diğerlerinden farkı nedir?
Avrupa’nın tek yüzer açık deniz yunus terapi merkeziyiz. Yunus parkımız, dünyanın birçok ülkesinde bilinmekte ve diğerlerinden farklı bir hizmet sunuyor olması ile farklılığı herkes tarafından kabul edilmektedir.
Yunus terapi pahalı bir uygulama mı?
Yunus terapi hizmetleri dünyada gerçekten çok pahalı olan uygulamalardır. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, dünyada en ucuz ve en etkili terapi ülkemizde uygulanmaktadır. Terapilerimizin başarısı, fiyatların başka ülkelere göre daha uygun olması ve Avrupa’ya yakınlık gibi önemli faktörler nedeniyle uzak ülkelere yönelen engelli çocuk aileleri giderek daha sıklıkla ülkemizi tercih etmeye başladılar.
Sağlık turizmine katkınız büyük o zaman.
Onmega Yunus Terapi Merkezi, her yıl ortalama 24 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçilerin yüzde 80’i yabancı turistlerden oluşurken, merkezimiz ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Parkımızdan faydalanmak isteyen misafirlerimiz, program süresince konaklama, yemek ve diğer hizmetler ile turizmin diğer alanlarını da kullanarak, ülke turizminin gelişmesine de büyük katkı sunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.